Ohne sich um den Schaden zu kümmern, entfernte sich ein bislang unbekannter Fahrer eines Transporters am Donnerstag gegen 18.30 Uhr in der Westlichen Ringstraße vom Unfallort. Wie die Polizei weiter mitteilt, hat er im Vorbeifahren einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw gestreift. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Frankenthal zu wenden: Telefon 06233 313-0, per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de.