In einem etwas kuriosen Fall bittet die Polizei um Unterstützung: Ein bislang unbekannter Zeuge meldete am Mittwoch, dass er in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen Mitternacht in der Berliner Straße auf Höhe der Tankstelle eine Unfallflucht gesehen habe. Der Zeuge informierte die Beamten auch über den Standort des mutmaßlichen Verursacherfahrzeugs. Eine Streife habe den Wagen dort auch entdeckt. Bislang fehlten jedoch Hinweise auf den Geschädigten. Er und der unbekannte Zeuge sowie weitere Personen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefon 06233 3130 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de zu melden.