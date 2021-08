Nach einem Unfall am Dienstagabend in Studernheim sucht die Polizei dessen Verursacherin. Ein 16 Jahre alter Radler war nach den Angaben der Beamten gegen 18 Uhr vom Ruchheimer Weg in die Sonnenstraße abgebogen. Ein ihm dort entgegenkommendes Fahrzeug touchierte den Jugendlichen. Nach dem Zusammenstoß habe die unbekannte Frau am Steuer des Fahrzeugs – mutmaßlich ein grauer Kleintransporter – das Weite gesucht, ohne sich um den 16 -Jährigen zu kümmern. Die Polizei hofft nun, dass Zeugen den Vorfall beobachtet haben. Hinweise an die Polizeiinspektion Frankenthal, Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.