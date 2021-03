FRANKENTHAL. Drei Fälle von Unfallflucht haben am Samstag die Polizei beschäftigt. Ein Unfall ereignete sich auf dem Kaufland-Parkplatz. Bei den anderen beiden halfen Zeugen den Beamten bei der Aufklärung.

Rund 2000 Euro Schaden an der Beifahrertür sind am Samstag zwischen 14.30 und 15 Uhr bei einem Unfall auf dem Kaufland-Parkplatz in der Wormser Straße entstanden. Die von der Fahrerin des beschädigten Wagens verständigten Beamten fanden rote Lackspuren. Sie suchen nun nach einem entsprechend lackierten Auto, das der Unfallverursacher gefahren haben muss. Dieser hatte sich verbotenerweise entfernt, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei bittet unter Telefon 06233 3130 um Hinweise.

Fahrer macht sich gleich zweimal aus dem Staub

Die beiden anderen Fälle ereigneten sich laut Polizei gegen 17 Uhr direkt hintereinander. Im Stadtgebiet fuhr ein Autofahrer auf einen Wagen vor ihm auf und machte sich einfach aus dem Staub. Im dritten Fall fuhr ein Auto rückwärts in einen Vorgarten. Der Fahrer entfernte sich. Zeugen brachten die Beamten darauf, dass beide Unfälle von der gleichen Person verursacht wurden. Der 33-Jährige stellte sich am Abend selbst der Polizei. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.