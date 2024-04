Einen Schaden, der vom Verursacher nicht gemeldet wurde, beklagt eine junge Mercedesbesitzerin. Laut Polizeibericht hatte die 29-Jährige ihr Auto zwischen Donnerstag, 10 Uhr, und Freitag, 15.40 Uhr, in der Gutenbergstraße am Rand geparkt. Eine bisher unbekannte Person sei wahrscheinlich beim Vorbeifahren gegen das Fahrzeug gefahren und habe anschließend den Unfallort verlassen, ohne den Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Der Schaden beläuft sich auf rund 150 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 06233 3130 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de zu melden. Die Polizei weist daraufhin, dass unerlaubtes Entfernen vom Unfallort kein Kavaliersdelikt ist. Der flüchtige Fahrer müsse mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren und eventuell mit einem Führerscheinentzug rechnen.