Die Polizei sucht die Verursacher von drei Verkehrsunfällen, die jeweils davongefahren sind, ohne sich um entstandenen Schaden zu kümmern. In einem Fall ließ ein Fahrer sogar ein verletztes Kind stehen.

Ein 50 bis 60 Jahre alten Mann am Steuer eines dunkelgrünen VW mit FT-Kennzeichen soll am Freitag, 25. Juni, gegen 7.30 Uhr an der Ausfahrt des Hallenbad-Parkplatzes in der Straße Am Kanal mit einem zwölfjährigen Radler kollidiert sein. Der Junge erlitt dabei leichte Blessuren am Knie.

Beim Abbiegen auf ein Firmengelände in der Industriestraße stieß ein Autofahrer am Donnerstag gegen 6.50 Uhr mit einem etwa 20 Jahre alten Mann zusammen, der mit seinem Zweirad in falscher Richtung auf dem Radweg unterwegs war. Dieser sei weitergefahren, ohne Personalien anzugeben. Er soll blond sein und eine graue Arbeitshose getragen haben.

Vom Fahrer eines silberfarbenen BMW zu einem Ausweichmanöver gezwungen wurde am Donnerstag gegen 15.40 Uhr der Mann am Steuer eines Peugeot-Transporters. Dabei touchierte er ein parkendes Auto. Ort des Geschehens: der Albrecht-Dürer-Ring in Höhe von Hausnummer 29a Richtung Benderstraße.

Hinweise an die Polizei, Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.