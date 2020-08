Vermutlich beim Ausparken hat ein Unbekannter nach Polizeiangaben einen goldfarbenen Ford Ka am Heck beschädigt, der in der Westlichen Ringstraße abgestellt war. Der Sachschaden beläuft sich auf mindestens 800 Euro. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls, der sich am Donnerstag zwischen 11 und 13.15 Uhr abgespielt hat. Hinweise unter Telefon 06233 3130 oder per E-Mail an die Adresse pifrankenthal@polizei.rlp.de.