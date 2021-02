In der Lucas-Cranach-Straße ist nach Polizeiangaben ein geparkter BMW am Donnerstag gegen 12.25 Uhr von einem hellblauen Pkw mit Aufschrift touchiert und beschädigt worden. Dessen Fahrerin musterte den Schaden und flüchtete dann. Die Schadenshöhe beträgt etwa 300 Euro. Zeugenhinweise an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Telefonnummer 06233 3130 oder per E-Mail an die Adresse pifrankenthal@polizei.rlp.de.