Ein grauer Mercedes der C-Klasse ist in der Flomersheimer Straße in Frankenthal von einem Unbekannten beschädigt worden, der Unfallflucht beging. Nach Polizeiangaben war das betroffene Auto zwischen Mittwoch, 7. Oktober, 20.15 Uhr, und Freitag, 9. Oktober, 17.15 Uhr, dort geparkt. Offenbar beim Rückwärtsfahren hat der Unfallverursacher mit einer Anhängerkupplung Kennzeichen und Stoßstange beschädigt Die Schadenshöhe wird auf rund 500 Euro geschätzt. Die Polizeiinspektion Frankenthal bittet um Zeugenhinweise zu diesem Vorfall per Telefon unter 06233 3130 oder per E-Mail an die Adresse pifrankenthal@polizei.rlp.de. Sie weist zudem darauf hin, dass Unfallflucht eine Straftat ist, die für Verantwortliche eine Geldstrafe oder sogar eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahre nach sich ziehen kann.