In Beindersheim ist es in der Frankenthaler Straße zu einer Unfallflucht gekommen. Wie die Polizei mitteilt, war der Wagen einer 52 Jahre alten Frau dort zwischen Dienstag, 31. März, gegen 13.45 Uhr, und Mittwoch, 1. April, gegen 7.45 Uhr, am rechten Fahrbahnrand geparkt. In diesem Zeitraum wurde das Auto vermutlich von einem vorbeifahrenden Fahrzeug beschädigt.

Die Polizei stellte frische Unfallschäden am vorderen linken Radkasten fest. Die Höhe des Sachschadens schätzen die Beamten auf einen niedrigen vierstelligen Betrag. Bislang liegen der Polizei keine Hinweise auf den Verursacher vor.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Telefonnummer 06233 3130 oder per E-Mail an die Adresse pifrankenthal@polizei.rlp.de zu melden.