Im Foltzring, Höhe Hausnummer 6, ist nach Polizeiangaben am Montag gegen 9.40 Uhr ein dort geparkter grauer Hyundai beschädigt worden, als die Beifahrerin eines dicht daneben geparkten schwarzen Audi ausstieg und Tür gegen Tür prallte. Nach Angaben der Audi-Fahrerin, die in ihrem Auto saß, soll die verantwortliche Beifahrerin nach dem Tür-Aufprall gesagt haben, es sei kein Schaden entstanden, und gegangen sein. Später habe die Fahrerin bemerkt, dass das nicht stimmte, und einen Zettel mit Bitte um Kontaktaufnahme am Nachbarauto angebracht. Darauf habe es aber bisher keine Reaktion gegeben. Die Polizeiinspektion Frankenthal bittet nun um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 06233 3130 oder per E-Mail an die Adresse pifrankenthal@polizei.rlp.de.