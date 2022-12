Die Polizei meldet eine Unfallflucht, die sich am späten Samstagabend gegen 22.30 Uhr im Albrecht-Dürer-Ring ereignet hat. Laut Bericht hatte ein Zeuge gemeldet, dass dort zwei Autos nebeneinander in die gleiche Richtung gefahren seien. Dabei seien die Fahrzeuge miteinander kollidiert, zudem sei der rechts fahrende Pkw in Höhe der Hausnummer 22a mit einem am Straßenrand geparkten Wagen zusammengestoßen. Beide Autofahrer hätten die Fahrt fortgesetzt, ohne sich um die Schäden zu kümmern. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Unfallflucht ein. Der Schaden an dem geparkten Pkw wird auf etwa 800 Euro geschätzt. Die Polizei bittet um weitere Hinweise unter Telefon 06233 3130 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de.