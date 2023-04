Die Polizei meldet einen Fall von Unfallflucht, der sich am Freitagnachmittag im Albrecht-Dürer-Ring ereignet hat. Laut Bericht hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer im Zeitraum von 13 bis 13.30 Uhr einen weißen Transporter der Marke Opel, der in einer Parkbucht vor der dortigen Filiale der Sparkasse Rhein-Haardt abgestellt war, touchiert. Anschließend hat er sich unerlaubt vom Unfallort entfernt, ohne den Schaden im Bereich der Fahrertür zu melden. Dieser wird auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt. Das Fahrzeug des Unfallverursachers dürfte Beschädigungen am Stoßfänger vorne rechts oder hinten links aufweisen. Die Polizei sucht nach Zeugen unter der Telefonnummer 06233 3130 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de.