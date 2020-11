Die Polizei sucht einen Autofahrer, dessen Fahrzeug am Freitag gegen 17 Uhr auf dem Parkplatz des TV Lambsheim beschädigt wurde. Wie die Beamten mitteilten, rangierte eine 69-jährige Frau rückwärts mit ihrem Kleinwagen und stieß dabei gegen die Front des geparkten Autos. Die Frau fuhr zunächst nach Hause und meldete den Unfall erst von dort aus. In der Zwischenzeit sei das beschädigte Fahrzeug weggefahren worden. Es soll sich um ein dunkles Auto gehandelt haben. Der Halter wird gebeten, sich mit der Polizeiwache Maxdorf unter 06237 934-1100 in Verbindung zu setzen.

Die Beamten weisen in diesem Zusammenhang drauf hin, dass unerlaubtes Entfernen vom Unfallort kein Kavaliersdelikt ist und mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren sowie einem Führerscheinentzug bestraft werden kann.