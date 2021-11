Die Polizei hat nach eigenen Angaben am Freitagabend den 54-jährigen Verursacher eines Unfallschadens von rund 2500 Euro ermittelt. Der zunächst Unbekannte hatte den Beamten zufolge gegen 17.50 Uhr mit seinem BMW den Toyota Auris einer 55-Jährigen in der Dürkheimer Straße in Eppstein gestreift. Laut Pressemitteilung musste der Fahrer wegen Gegenverkehrs ausweichen und erwischte den geparkten Wagen der Frau. Der Mann sei vom Unfallort geflüchtet. Eine 25 Jahre alte Zeugin habe allerdings das Geschehen beobachtet, das Kennzeichen notiert und die Polizei gerufen. In einem weiteren Fall von Unfallflucht mit ähnlich großem Schaden hofft die Polizei auf Hinweise: Ein Unbekannter demolierte am 25. Oktober zwischen 17.30 Uhr und Mitternacht in der August-Bebel-Straße den rechten Kotflügel eines Autos. Kontakt: Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.