Zu einem Fall von Unfallflucht auf einem Firmenparkplatz ist es laut Polizei am Freitag gekommen. Dort stand das beschädigte Fahrzeug, ein schwarzer 5er BMW, von 6 bis 14 Uhr. Der Geschädigte bemerkte den Schaden am Radkasten hinten links später, als er zu Hause war. Die Beamten gehen aufgrund von Lackspuren davon aus, dass es sich bei dem anderen beteiligten Fahrzeug um ein blaues Auto handelt. Schaden: circa 500 Euro. Hinweise unter Telefon 06233 3130 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de.