Weil ein vor ihm an einer roten Ampel in der Kirchstraße in Worms-Rheindürkheim stehender Autofahrer rückwärts auf seinen Wagen gerollt war, wollte ein 27-Jähriger am Donnerstag gegen 9 Uhr den Unfallverursacher zur Rede stellen. Doch der gab einfach Gas, überfuhr das Rotlicht und floh auf die B9 in Richtung Mainz. Wie die Polizei mitteilt, nahm der Geschädigte die Verfolgung auf. Er entdeckte den Pkw in der Jakob-Hammel-Straße. Nach einem kurzen Gespräch mit dem Fahrer fuhr dieser erneut davon. Als es in einer Sackgasse nicht weiterging, verließ der Mann sein Auto und verschwand in einem angrenzenden Gebüsch. Bei ihrer Fahndung hatten die verständigten Polizeibeamten zunächst keinen Erfolg, bis der Flüchtige sein Versteck durch Geräusche preisgab und gestellt werden konnte. Der 35-jährige Wormser war betrunken. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,29 Promille. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.