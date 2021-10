Ein 63-jähriger Wormser hat am Freitagabend um 20.30 Uhr einen Unfall verursacht und ist danach zunächst geflüchtet. Laut Polizei stand der Mann in der Warteschlange am Drive-In-Schalter eines Schnellrestaurants im Wormser Einkaufspark. Ohne ersichtliche Ursache sei er plötzlich zurückgestoßen und gegen den Wagen einer 40-jährigen Frau geprallt. Der 63-Jährige sei daraufhin ausgestiegen, habe den Schaden begutachtet und der Unfallgegnerin, die die Polizei verständigen wollte, 20 Euro angeboten. Der Mann sei dann in seinen Pkw wieder eingestiegen und davongefahren.

Eine Polizeistreife habe den Mann wenig später an seiner Arbeitsstelle angetroffen heißt es weiter. Nachdem die Beamten alkoholbedingte Auffälligkeiten festgestellt hatten, führten sie einen Atemalkoholtest durch: 2,52 Promille. Dem Fahrer wurde anschließend eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt.