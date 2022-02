Zeugen haben am Freitag in der Johann-Casimir-Straße gegen 16.45 Uhr beobachtet, wie ein weißer Volkswagen mit getönten Heck- und Seitenscheiben beim Rangieren einen in Höhe der Hausnummer 7 am rechten Straßenrand geparkten VW Golf angefahren hat. Laut Polizei sind die Fahrerin und der Beifahrer ausgestiegen, um sich den Schaden anzusehen. Sie haben sich dann aber unerlaubt vom Unfallort entfernt, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Schadenshöhe schätzen die Beamten auf 500 Euro. Die geflüchtete Fahrerin soll etwa 40 Jahre alt sein und dunkle Haare haben. Sie trug eine dunkelgrüne Jacke. Bei ihrem Wagen könnte es sich um einen VW-Bus T4 Syncro handeln. Die Polizeiinspektion Frankenthal bittet um Hinweise unter Telefon 06233 3130 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de.