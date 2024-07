Die Polizei meldet einen Fall von Unfallflucht, der sich am Dienstag zwischen 13 und 15.45 Uhr in der Westlichen Ringstraße gegenüber der dortigen Commerzbank-Filiale ereignet hat. Laut Bericht ist ein bislang unbekannter Autofahrer vermutlich beim Ausparken gegen ein dort abgestelltes graues Audi-Cabrio gestoßen, das im linken Bereich der hinteren Stoßstange beschädigt wurde. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Schadenssumme wird auf rund 1000 Euro geschätzt. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06233 313-0 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de.