Zwei Fälle von Unfallflucht meldet die Polizei. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kollidierte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer im Albrecht-Dürer-Ring auf Höhe des Anwesens Nummer 34b mit einem am Fahrbahnrand abgestellten blauen Peugeot. Laut Bericht wurde der Wagen durch den Aufprall auf ein davor abgestelltes Auto geschoben. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf rund 6000 Euro. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Sein Fahrzeug müsste Schäden im Frontbereich aufweisen, informieren die Beamten.

Im Zeitraum von 9 bis 17.10 Uhr wurde am Freitag ein grauer Toyota beschädigt, der in einer Parkbucht in der Frankenstraße (Höhe Hausnummer 4) abgestellt war. Beim Rangieren oder Wenden muss jemand den linken Außenspiegel beschädigt und sich dann entfernt haben. Der Schaden wird auf 500 Euro geschätzt.

Die Polizei bittet in beiden Fällen um Hinweise unter Telefon 06233 3130 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de.