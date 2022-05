Eine verletzte Zwölfjährige und eine Unfallflucht meldet die Polizei. Zu dem Verkehrsunfall am Montag gegen 13.15 Uhr kam es laut Bericht, als das Mädchen mit seinem Rad die Albertstraße in Richtung Flomersheimer Straße befuhr. Eine bislang unbekannte Autofahrerin, die von der Albertstraße nach rechts in die Friedrich-Hebbel-Straße abbog, übersah dabei die Zwölfjährige. Bei der Kollision kam das Mädchen zu Fall und verletzte sich leicht an den Armen und Beinen. Die Autofahrerin, die 40 bis 50 Jahre alt sein soll, fuhr einfach weiter, ohne sich um die gestürzte Radlerin zu kümmern. Bei dem Pkw soll es sich um einen schwarzen Kleinwagen handeln. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06233 3130 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de.