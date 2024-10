Die Polizei sucht den Fahrer eines weißen Ford Kombi, der am Samstagabend gegen 18.45 Uhr auf der B9 auf Höhe der Ausfahrt Bobenheim-Roxheim/Petersau einen Unfall verursacht hat und einfach weitergefahren ist. Den Beamten zufolge scherte der aus Richtung Worms kommende Fahrer nach einem Überholvorgang so knapp vor dem überholten Auto ein, dass dessen Fahrer, um einen Zusammenstoß zu verhindern, nach rechts auswich und mit der Leitplanke kollidierte. Der Kombifahrer flüchtete. Der Schaden am Unfallfahrzeug beläuft sich laut Polizei auf circa 5000 Euro, verletzt wurde niemand. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 06233 3130 an die Polizeiinspektion Frankenthal zu wenden oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de.