Vermutlich beim Ausparken wurde auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts in Wormser Straße am Auto einer 39-Jährigen aus Ludwigshafen der rechte Außenspiegel beschädigt. Der Verursacher fuhr weg, ohne den Schaden zu melden. Wie die Polizei am Sonntag informiert, soll der Unfall bereits am 6. März, 14 Uhr, passiert sein. Wer etwas beobachtet hat, kann sich unter Telefon 06233 313-0 melden. Um sich vor Schäden durch flüchtende Parkrempler zu schützen, rät die Polizei unter anderem, sich das Kennzeichen der neben einem stehenden Fahrzeuge zu merken oder es zu fotografieren, enge Parkbuchten zu meiden und den Außenspiegel einzuklappen.