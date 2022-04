Die Polizei sucht nach Zeugen, die Angaben zu einer Unfallflucht auf dem Parkplatz des Dehner-Gartencenters in der Wormser Straße am Donnerstagmorgen machen können. Wie die Polizei berichtet, bemerkte eine Frau gegen 10.30 Uhr einen Schaden an der Beifahrertür ihres braunen Kia Ceed, den sie ordnungsgemäß geparkt hatte. Der Schaden dürfte beim Ein- oder Aussteigen durch eine aufschlagende Autotür entstanden sein. Die Schadenshöhe schätzt die Polizei auf rund 150 Euro. Hinweise an die Polizeiinspektion Frankenthal unter Telefon 06233 3130 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de.