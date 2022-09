Die Polizei meldet einen Fall von Unfallflucht, der sich bereits am Dienstag, 2. August, in der Lucas-Cranach-Straße ereignet hat. Laut Bericht soll an diesem Tag gegen 13 Uhr der Fahrer eines weißen Kleintransporters auf dem Parkplatz eines Supermarkts einen 75-jährigen Radler angefahren und sich danach entfernt haben, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Der Senior wurde dabei schwer verletzt und musste längere Zeit im Krankenhaus behandelt werden, weshalb der Zeugenaufruf erst jetzt erfolgt. Der Unfallverursacher soll 30 bis 35 Jahre alt sein, braune Haare haben und mit einem grauen Pullover bekleidet gewesen sein. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06233 3130 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de.