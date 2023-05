Wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort muss sich ein 23-jähriger Viernheimer am Dienstag, 30. Mai, vor dem Amtsgericht verantworten. Laut einer Pressemitteilung des Gerichts wird dem Mann vorgeworfen, im vergangenen Oktober als Fahrer eines Pkw einen Verkehrsunfall mit einer Kraftradfahrerin verursacht zu haben. Bei dem Zusammenstoß habe sich das Unfallopfer eine Prellung am Bein zugezogen, am Leichtkraftrad sei Sachschaden entstanden. Obwohl der Angeklagte den Unfall bemerkt habe, sei er weitergefahren, ohne sich um das Unfallopfer und den Schaden zu kümmern. Die Verhandlung beginnt um 11 Uhr im Saal 13.