Ein von der Polizei entdeckter Unfallflüchtiger musste aufgrund des Verdachts von Fremd- und Eigengefährdung in eine psychiatrische Fachklinik gebracht werden. Laut Polizei hatte der 45-Jährige am Samstag in einer Hofeinfahrt in der Binger Straße im Wormser Stadtteil Hochheim geparkt. Gegen 23.55 Uhr wollte er wohl losfahren und schob einen anderen, in der Hofeinfahrt geparkten Pkw durch das geschlossene Hoftor, wodurch dieser gegen ein Gebäude prallte. Der Unfallfahrer flüchtete, konnte aber von der Polizei aufgespürt werden. Laut Bericht sei ihm wegen „alkoholbedingter Ausfallerscheinungen“ eine Blutprobe entnommen worden. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. An den beiden Autos sowie am Hoftor schätzt die Polizei den Sachschaden auf etwa 11.000 Euro.