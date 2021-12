Zwei Verletzte und ein Auto mit Totalschaden – das ist die Bilanz eines Unfalls, der sich an Heiligabend gegen 15.40 Uhr auf der K5 in Frankenthal ereignet hat. Laut Polizei verlor ein 29 Jahre alter Autofahrer kurz vor dem Kreisverkehr zur Industriestraße die Kontrolle über sein Auto, als er ein anderes Fahrzeug überholte. Der Wagen des Mannes kam von der Straße ab und rutschte auf eine Grünfläche. Dort prallte das Fahrzeug gegen einige Bäume sowie eine Straßenlaterne. Der Fahrer und seine 28 Jahre alte Beifahrerin wurden bei dem Unfall jeweils leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand Totalschaden. Die K5 musste den Beamten zufolge am Unfallort zwischenzeitlich aufgrund der Abschlepp- und Reinigungsarbeiten gesperrt werden. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter Telefon 06233 3130 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de zu wenden.