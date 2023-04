Wegen eines vorgetäuschten Verkehrsunfalls mit dem mutmaßlichen Ziel des Versicherungsbetrugs müssen sich zwei 30 und 21 Jahre alte Wormser verantworten. Das teilt die Polizei mit. Die beiden Männer sollen am Sonntag gegen 17.30 Uhr der Polizeiinspektion Worms den vermeintlichen Verkehrsunfall in der Von-Steuben-Straße gemeldet haben. Aufgrund des Schadensbildes – ein Auto massiv, das zweite nur gering beschädigt –, hegten die Beamten jedoch Zweifel am geschilderten Unfallhergang. Ein hinzugezogener Gutachter bestätigte den Verdacht. Die beiden Männer müssen sich nun aufgrund des fingierten Unfalls wegen Betrugs verantworten. Das Fahrzeug des vermeintlich Geschädigten wurde sichergestellt.