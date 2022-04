Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Montag gegen 9.30 Uhr an der Kreuzung Glockengießerstraße/Bebelstraße in Worms ereignet hat, wurde eine 55-jährige Radfahrerin verletzt. Wie sich herausstellte, hatte der Unfallverursacher vor der Fahrt Drogen genommen. Laut Polizei befuhr der 25-jährige Lampertheimer mit dem Auto die Glockengießerstraße. Als er die Bebelstraße überquerte, übersah er die von rechts kommende Radlerin, die Vorfahrt hatte. Die 55-Jährige stürzte bei der Kollision und musste verletzt ins Klinikum gebracht werden. Ein Ermittlungsverfahren gegen den Mann wurde eingeleitet.