Insgesamt 18.000 Euro Sachschaden verursachte ein Unfall am Samstag, 2. Oktober, gegen 7.15 Uhr auf der B47 in Höhe Worms-Horchheim. Menschen kamen nicht zu Schaden. Laut Polizei war ein BMW mit vier Insassen unterwegs in Richtung Worms. An der Ausfahrt Worms-Horchheim ist nach Zeugenangaben das Fahrzeug nach links von der Fahrbahn abgekommen. Es kollidierte mit einem Verkehrszeichen und einem Leitpfosten, überfuhr die anschließende Grünfläche sowie die noch nicht freigegebene Fahrbahn der Bundesstraße 47neu und kam erst nach der Kollision mit einem Brückengeländer in der Horchheimer Straße zum Stehen. Nach dem Unfall sollen sich die Insassen „fluchtartig“ von der Unfallstelle entfernt haben. Den nicht mehr fahrbereiten, demolierten Pkw ließen sie zurück. Die Polizeistreife habe, so die Polizei weiter, drei der vier Insassen stellen können, der Autofahrer sei jedoch nicht darunter gewesen. Dieser sei aufgrund der Ermittlungen identifiziert worden, habe sich jedoch nach einigen Stunden selbst gestellt. Wegen des Verdachts auf Alkoholkonsums vor Fahrtantritt sei ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt worden.