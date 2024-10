Für Stau auf einer wichtigen Verkehrsachse sorgte bereits am Freitagmittag gegen 13.20 Uhr ein Auffahrunfall, bei dem ein Traktor mit zwei Anhängern so beschädigt wurde, dass er nicht mehr fahrbereit war. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war der Traktor auf der Mahlastraße Richtung Speyerer Tor unterwegs. Als ein vorausfahrender Transporter bremsen musste, reagierte der 31-jährige Fahrer der Landmaschine zu spät. Durch den Aufprall wurde die 69-jährige Fahrerin des Transporters leicht verletzt. Während der Unfallaufnahme wurde die Mahlastraße etwa eine Stunde lang in beide Fahrtrichtungen gesperrt.