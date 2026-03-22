Bei einem Unfall auf der B9 im Bereich Frankenthal-Mitte hat es nach Auskunft der Feuerwehr am Freitagnachmittag schwere Sachschäden, aber wohl keine ernsthaften Personenschäden gegeben. Gegen 16.35 Uhr sei die Feuerwehr alarmiert worden, weil auf der Bundesstraße zwei Autos zusammengestoßen seien. Dabei sei zunächst befürchtet worden, dass Personen in den beteiligten Autos eingeklemmt seien; diese habe sich aber als grundlos herausgestellt, berichtet die Feuerwehr. In einem der Autos habe sich eine dreiköpfige Familie befunden. Alle Beteiligten seien vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht worden.

Während die Rettungsarbeiten liefen, musste die Fahrbahn in Richtung Frankenthal voll gesperrt werden.

Was genau die Unfallursache war, konnte die Feuerwehr nicht sagen, dies ist Gegenstand der Ermittlungen durch die Polizei.