Weil er in einer Kurve das Gleichgewicht verloren hat, ist ein Rollerfahrer am Dienstag gegen 19.45 Uhr auf dem Europaring gestürzt. Laut Polizei rutschte der 16-Jährige, der in Richtung Foltzring unterwegs war, in den Gegenverkehr. Eine Autofahrerin erkannte die Situation und bremste ihr Fahrzeug so weit ab, dass es lediglich zu einer Kollision mit dem stehenden Pkw kam. Der Rollerfahrer verletzte sich dabei leicht und wurde zur gesundheitlichen Überprüfung ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf etwa 600 Euro geschätzt. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06233 313-0 oder per E-Mail an pifrankenthal@plizei.rlp.de.