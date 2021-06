Drei Leichtverletzte, das ist die Bilanz eines Unfalls aufgrund Nichtbeachtung von Verkehrsregeln am Montagmittag in Worms. Laut Polizei befuhren ein Radfahrer und ein Motorradfahrer mit Sozius die Mainzer Straße in Richtung B9. Der Radler befand sich auf dem Schutzstreifen, der Motorradfahrer auf der rechten Fahrbahn. Rund hundert Meter vor der Einmündung zur Johanniterstraße sei der Radler spontan ausgeschert zur linken Fahrbahn, um in entgegengesetzte Richtung zu fahren. Dabei sei es zum Zusammenstoß gekommen, bei dem alle drei Beteiligten zu Boden stürzten. Der Radler musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, beide waren nicht mehr fahrbereit. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf rund 3000 Euro.