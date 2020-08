Schnittverletzungen an der Schulter hat nach Angaben der Polizei ein Radfahrer am Dienstag gegen 18 Uhr bei einem Unfall in der Eppsteiner Straße erlitten. Den Beamten zufolge hatte der Beifahrer eines Autos die Tür zum Gehweg plötzlich geöffnet, wo – unerlaubterweise – der Radler unterwegs war. Der Mann sei von der Tür berührt und zu Fall gebracht worden. Dabei stürzte er laut Polizei in eine Schaufensterscheibe. Nach der Versorgung durch Rettungsdienst und Notarzt sei der Verletzte in ein Krankenhaus nach Ludwigshafen gebracht worden. Gegen den Beifahrer sei ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet worden.