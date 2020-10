Ein 58 Jahre alter Pedelecfahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag am Sprunggelenk verletzt worden. Laut Polizei ereignete sich der Unfall gegen 17 Uhr an der Einmündung Kanalstraße/Foltzring. Dort stieß der Pedelecfahrer, der den Beamten zufolge keinen Helm trug, mit einem Peugeot 206 zusammen. Während der Unfallaufnahme stellten die Polizisten fest, dass der Autofahrer nicht ganz nüchtern war. Ein Test ergab 0,49 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Führerschein und Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.