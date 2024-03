Weil er beim Überholen ein entgegenkommendes Auto übersehen hat, hat ein 38-jähriger Motorradfahrer aus Meckenheim am frühen Mittwochabend auf der K2 bei Lambsheim einen Verkehrsunfall verursacht und sich dabei am Bein verletzt. Wie die Polizei meldet, war der Mann gegen 18 Uhr in Richtung Maxdorf unterwegs, als er kurz nach der Einmündung des Eppsteiner Wegs in einer unübersichtlichen Rechtskurve einen vorausfahrenden Pkw überholen wollte. Hierbei kollidierte er mit dem Auto eines entgegenkommenden 70-jährigen Lambsheimers. Der verletzte Biker wurde in eine Klinik gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf rund 5000 Euro geschätzt. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06233 3130 oder 06237 9341100 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de.