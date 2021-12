Bei einem Unfall auf der B9 an Heiligabend ist ein Mann ums Leben gekommen. Laut Polizei ereignete sich das Unglück kurz vor 21 Uhr auf dem Abschnitt zwischen Ludwigshafen-Pfingstweide und Frankenthal-Mitte. Ein 68 Jahre alter Mann war mit seinem Auto in Richtung Frankenthal unterwegs, als er einen Mann erfasste, der sich den Beamten zufolge aus noch ungeklärter Ursache auf der Fahrbahn befand. Trotz Erste-Hilfe-Maßnahmen sowie Behandlung durch Notarzt und Rettungsdienst verstarb der Mann noch am Unfallort. Die Fahrbahn war während der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme komplett gesperrt. Ein Gutachter wurde zur Klärung der Unfallursache hinzugezogen. Zeugen sollen sich an die Polizei Frankenthal unter Telefon 06233 3130 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de wenden.