Mit 2,44 Promille am Steuer soll eine Autofahrerin laut Polizei am Sonntagabend gegen 19.45 Uhr in der Bahnunterführung in der Heßheimer Straße, Fahrtrichtung Beindersheimer Straße, einen Unfall gehabt haben. Die Frau sei laut Zeugen danach einfach Richtung Hauptbahnhof weitergefahren. Eine Streife entdeckte das Fahrzeug am Bahnhofsvorplatz. Bei der Fahrerin, einer 33-jährigen Frau aus Heuchelheim, konnte deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden, heißt es im Bericht. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,44 Promille. Die Frau musste ihren Führerschein abgeben, ein Strafverfahren wurde eingeleitet. An der Wand der Unterführung entstand ein Schaden von geschätzten 500 Euro, am Pkw von etwa 2500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Frankenthal, Telefon 06233 313-0, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de, zu wenden.