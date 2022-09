Eine 55 Jahre alte Radlerin ist am frühen Dienstagnachmittag auf der Mörscher Hauptstraße nach der Kollision mit einem Sattelzug gestürzt und schwer verletzt worden. Das hat die Polizei Frankenthal mitgeteilt. Die Beamten vermuten, dass Reifen des Lastwagens über den Fuß der Frau gerollt sind. Nach bisherigem Ermittlungsstand schildert die Polizei den Unfallhergang so: Der von einem 59-Jährigen gesteuerte Sattelzug war – aus Frankenthal kommend – auf der Hauptstraße unterwegs. An der Einmündung Kreuzstraße habe der 40-Tonner „verkehrsbedingt“ anhalten müssen. Die Radlerin sei rechts an dem stehenden Lkw vorbeigefahren. Beim Anfahren habe der Mann am Steuer die Frau übersehen. Es kam zur Kollision und zum Sturz der Radfahrerin, die ins Krankenhaus gebracht werden musste.