Vermutlich war ein Fahrfehler Ursache eines Unfalls am Freitagabend in Worms, bei dem ein Mensch schwer verletzt wurde. Laut Polizeibericht befuhr ein Autofahrer mit seinem Mercedes gegen 18 Uhr die Von-Steuben-Straße in Richtung Eckenbertstraße. Nach einem Überholvorgang und dem Wiedereinscheren auf den rechten Fahrstreifen habe der Mercedes zunächst den Bordstein touchiert, sei dann ins Schlingern geraten und nach links von der Fahrbahn abgekommen. Auf dem Mittelstreifen der dort vierstreifig ausgebauten Von-Steuben-Straße sei der Wagen mit einem Stein, einem sogenannten Findling, zusammengestoßen, wurde in die Luft geschleudert und habe sich überschlagen. Der Autofahrer konnte nach Polizeiangaben das Fahrzeug aus eigener Kraft verlassen, sei jedoch aufgrund von Verletzungen am Kopf in ein Krankenhaus gebracht worden. Sein Mercedes wurde abgeschleppt. Den Sachschaden am Fahrzeug schätzt die Polizei auf einen mittleren fünfstelligen Euro-Bereich.