An einer Hauswand im Wormser Stadtteil Rheindürkheim endete am Dienstag gegen 19.15 Uhr die Fahrt eines 37-jährigen BMW-Fahrers. Der Mann befuhr die B9 (Sommerdamm) in südlicher Richtung, als vor ihm ein Pkw verkehrsbedingt anhalten musste. Dem nachfolgenden BMW-Fahrer gelang es nicht mehr, rechtzeitig seinen Wagen zu stoppen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich er nach rechts aus. Er kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Hauswand. Der 37-Jährige verletzte sich dabei schwer und wurde ins Klinikum gebracht. An seinem Auto entstand Totalschaden. Der Sachschaden wird mit rund 12.000 Euro beziffert. Die B9 war im Bereich der Unfallstelle bis etwa 20.50 Uhr voll gesperrt. Auf der Anfahrt zu diesem Verkehrsunfall war ein Streifenwagen der Wormser Polizei Worms an einem Unfall beteiligt.