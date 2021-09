Aufgrund eines Unfalls musste in der Nacht auf Sonntag die B47 in Richtung Worms-Zentrum für rund dreieinhalb Stunden voll gesperrt werden. Die beiden Unfallbeteiligten Autofahrer – eine 50-jährige Hyundaifahrerin und ein 19-jähriger BMW-Fahrer – wurden leicht verletzt in Kliniken eingeliefert. Laut Polizei Worms waren beide Pkw in Richtung Worms-Zentrum unterwegs. Sie schildert den Unfallhergang wie folgt: Die 50-jährige wechselte auf die linke Fahrspur, um ein langsameres Fahrzeug zu überholen, übersah dabei jedoch den BMW des 19-Jährigen. Dieser bremste stark ab, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Die 50-Jährige bemerkte den BMW hinter sich und bremste ebenfalls. Die Folge war ein Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Beide Autos drehten sich mehrfach um die eigene Achse. Der Hyundai kam nach rund 100 Metern auf der linken Fahrspur zum Stehen. Der BMW prallte gegen die rechte Schutzplanke und beschädigte diese auf einer Länge von 46 Metern, ehe er auf der Standspur zum Stehen kam.