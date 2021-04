Weil ein 17-jähriger Radfahrer laut Zeugen auf seinem Handy tippte und dabei einen entgegenkommenden Pedelec-Fahrer übersah, kam es am Montagnachmittag Radweg neben der Lambsheimer Straße auf Höhe der Einmündung zum Ormsheimer Hof zu einem Unfall. Der junge Mann verletzte sich leicht. Der Sachschaden wird auf 100 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Telefonnummer 06233 313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter 06237 934-1100 zu wenden. Hinweise werden auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegengenommen.