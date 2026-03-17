Bei einem Überholvorgang auf der Landstraße zwischen Lambsheim und Frankenthal stoßen zwei Autos frontal zusammen. Ein Mensch überlebt nicht. Was bisher bekannt ist.

Wer regelmäßig von Lambsheim nach Frankenthal fährt, wird die Stelle kennen: Zwischen der Umspannanlage nördlich der L522 und der Überführung der A61 macht die Landstraße eine langgezogene Rechtskurve. Innerhalb dieses Bereichs kam es am Samstag kurz nach 19 Uhr zu einem Verkehrsunfall, den einer der Beteiligten nicht überlebt hat.

Wie die Polizei auf RHEINPFALZ-Anfrage bestätigt, hat die Staatsanwaltschaft Frankenthal die gutachterliche Prüfung des Unfallhergangs in Auftrag gegeben. Das Ergebnis steht noch aus. Bekannt ist, dass der 31-jährige BMW-Fahrer in Fahrtrichtung Frankenthal unterwegs war, als er überholen wollte. Dabei verlor er die Kontrolle über das Auto und „kollidierte nach einer Drehung letztlich mit dem entgegenkommenden Audi“, wie es in der Mitteilung der Polizei heißt.

Polizei: Abschnitt ist keine typische Unfallstelle

In dem Audi saßen der 29-jährige Fahrer und eine 28-jährige Beifahrerin, die schwer verletzt überlebten. Der BMW-Fahrer, ein Mann aus Frankenthal, wie die Polizei bestätigt, überlebte den Unfall nicht. Wie schnell er unterwegs war und warum er die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben könnte, dazu konnten die Ermittler am Montag nichts sagen. „Zur Unfallursache sind bislang keine weiteren Hinweise bekannt“, teilt ein Sprecher mit.

Dass die Stelle der L 522 besonders gefährlich ist, kann die Polizeidienststelle in Frankenthal nicht bestätigen. Eine typische Unfallstelle sei es nicht. Neben dem Gutachten, das extern erstellt wird, werden die Ermittler Zeugen und Unfallbeteiligte befragen und weitere Spuren auswerten.