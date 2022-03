Weil sich die beiden Unfallbeteiligten gegenseitig beschuldigen, sucht die Polizei Zeugen, die am Mittwoch, 17.10 Uhr, einen Crash auf der B9, Anschlussstelle Studernheim, beobachtet haben. Ein 50-jähriger Fahrer eines VW Golf wollte laut Polizei auf die B9 auffahren. Ein 31-jähriger Lkw-Fahrer war auf der Bundesstraße Richtung Speyer unterwegs. An der Anschlussstelle kam es zur Kollision. Hierbei wurde der 50-Jährige leicht verletzt, es entstand ein Gesamtschaden von rund 10.000 Euro. Zum Unfallhergang machen die Beteiligten widersprüchliche Angaben. Der 50-Jährige behauptet, der Lkw habe vom rechten Fahrstreifen auf den Beschleunigungsstreifen gewechselt, dort sei es zum Zusammenstoß gekommen. Der 31-Jährige erklärte, der 50-Jährige sei vom Beschleunigungsstreifen auf den rechten Fahrstreifen gewechselt, wo es zur Kollision kam. Zeugen können sich bei der Polizeiautobahnstation Ruchheim, Telefon 06237 933-0 oder per E-Mail an pastruchheim@polizei.rlp.de melden.