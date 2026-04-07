Bei einem Unfall auf der B9 sind am Sonntagnachmittag zwei Menschen zum Teil schwer verletzt worden. Nach Angaben von Polizei und Feuerwehr ereignete sich der Unfall auf der Überleitung der B9 von Ludwigshafen-Oppau kommend in Richtung Frankenthal, direkt in der Abfahrt Richtung Ludwigshafen. Ein Auto war aus noch ungeklärten Gründen von der Fahrbahn abgekommen.

„Durch den Unfall wurde der 17-jährige Beifahrer schwer und der 18-jährige Fahrer leicht verletzt“, berichtet die Polizei. Der Beifahrer wurde laut der Feuerwehr mit dem Rettungshubschrauber Christoph 53 in eine Klinik geflogen, der Fahrer wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. Für die Dauer der Unfallaufnahme und die Landung des Rettungshubschraubers war die B9 zeitweise gesperrt.