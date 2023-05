Hoher Sachschaden, zwei Leichtverletzte: Das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Freitagabend gegen 21 Uhr auf der Bundesstraße 9 zwischen Frankenthal-Studernheim und Frankenthal-Ost. Die B9 war während der Unfallaufnahme voll gesperrt. Auslöser für den Zusammenstoß eines Audi A8 mit Hybridantrieb und eines Citroën Berlingo war laut Polizei der Spurwechsel des 26-jährigen Audifahrers. Beide unfallbeteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Durch die Kollision entstand zudem ein Schaden an der Leitplanke. Der Gesamtschaden beläuft sich laut Bericht auf schätzungsweise 50.000 Euro. Wie die Feuerwehr Frankenthal informiert, hatte der automatische Notruf eines Audi A8 nach Kollision ausgelöst. Bei Eintreffen der Rettungskräfte hätten alle fünf Insassen die Fahrzeuge bereits verlassen. Die Wehrleute – die Feuerwehr Frankenthal war mit rund 30 Kräften und 7 Fahrzeugen im Einsatz – hätten bis zum Eintreffen der durch die Polizei verständigten Bergungsunternehmen die Unfallstelle für die Unfallaufnahme ausgeleuchtet und anschließend bei der Fahrzeugbergung unterstützt. Die Reinigung der Fahrbahn übernahm die Straßenmeisterei. Außerdem wurden die Fahrzeuginsassen vom Rettungsdienst untersucht. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Frankenthal, Telefon 06233 313-0, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de zu wenden.